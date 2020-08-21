وفيات كورونا.. 3 في لبنان وواحدة بتونس

إسطنبول / الخليج 365

أعلن لبنان، الجمعة، تسجيل 3 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما سجلت تونس حالة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة في لبنان، بتسجيل 3 وفيات و628 إصابة بالفيروس، إلى جانب 269 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11.580، بينها 116 وفاة، و3.204 حالة شفاء.

Advertisements

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، وفاة واحدة و64 إصابة بكورونا، إضافة إلى 23 حالة تعاف.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 2.607، منهم 64 متوفيا، و1.420 متعافيا.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الجمعة، 23 مليونا و31 ألفا، توفي منهم أكثر من 800 ألف، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و636 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.