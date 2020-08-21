تلبية 8 بالمئة فقط من النداء الأممي الإنساني لصالح لبنان

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، تلبية 8 في المئة فقط، بما يعادل 43 مليون دولار، من ندائها الإنساني لصالح لبنان، البالغة قيمته 565 مليون دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال دوجاريك، إنه "تم تمويل ندائنا الإنساني من أجل لبنان، البالغ 565 مليون دولار، بنسبة 8 في المئة، بإجمالي 43 مليون دولار"، مشيرا إلى أنه "من المرجح أن يزداد هذا المبلغ مع استمرار الدول الأعضاء في الإبلاغ عن مساهماتها".

وفي 14 أغسطس/ آب الجاري، وجهت الأمم المتحدة، نداء إنسانيا لجمع مبلغ 565 مليون دولار، من أجل المساهمة في الإغاثة وإعادة الإعمار، جراء انفجار مرفأ بيروت.

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وأضاف دوجاريك، أنه "تم صباح اليوم، تفريغ الشحنة الأولى البالغة 12.500 طن متري من دقيق القمح من قبل برنامج الغذاء العالمي في ميناء بيروت الدولي".

وتابع: "ستساعد الشحنة على استقرار أسعار الخبز والإمدادات، فضلا عن قيام برنامج الأغذية العالمي بتوزيع المواد الغذائية على حوالي 3.600 شخص".

وأشار دوجاريك، إلى أن "المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اختتم لتوه زيارة استغرقت أربعة أيام إلى لبنان"، وشدد على "دعم المفوضية الفوري لأكثر من 100 ألف شخص، تضرروا بشدة من الانفجارات الأخيرة التي وقعت في مرفأ بيروت".

واستطرد: "شاهد السيد غراندي، خلال زيارته، الأثر المدمر للانفجار، والتقى بعائلات لبنانية ولاجئين، كما دعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه السخي والوقوف إلى جانب شعب لبنان في هذا الوقت العصيب".

وفي 4 أغسطس الجاري، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اندلاع حريق في مرفأ بيروت، ما أدى إلى وقوع انفجار قوي هز المدينة بكاملها، بعد وصول النيران إلى مستودع كان يحوي مواد قابلة للانفجار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.