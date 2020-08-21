الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، اعتراض صاروخ قال إنه أطلق من غزة، باتجاه مدينة سديروت المحاذية للقطاع.

وأفاد الجيش في بيان، أنه رصد إطلاق الصاروخ من غزة نحو إسرائيل.

وأوضح أنه "تم اعتراض الصاروخ من منظومة القبة الحديدية"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ولم تعلق الفصائل الفلسطينية في غزة على الأمر حتى الساعة 20:40 ت.غ.

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وفي وقت سابق اليوم، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، حركة "حماس"، بتلقي "ضربة قاسية جدا"، بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من غزة.

وتسود أجواء القطاع، منذ فترة، حالة من التوتر الأمني والميداني؛ حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل يومي أهدافا يقول إنها تتبع لحركة "حماس"، رداً على إطلاق البالونات الحارقة.

ويقول مطلقو البالونات إنهم يستخدمونها، بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن القطاع المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية.

ومنذ نحو أسبوع، تمنع السلطات الإسرائيلية، إدخال مواد البناء والوقود لقطاع غزة، عبر معبر "كرم أبو سالم"، المنفذ التجاري الوحيد، وأغلقت كذلك البحر أمام الصيادين.

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