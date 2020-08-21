الاتحاد الأوروبي يعتبر وقف إطلاق النار بليبيا "أخبارا مهمة"

بروكسل / الخليج 365

رحب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بما سماها الأخبار "المهمة والإيجابية"، المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيسا الحكومة الليبية فائز السراج، ومجلس نواب طبرق عقيلة صالح، في بيانين متزامنين، وتضمن التوافق على مبادئ مشتركة.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر تويتر، "وصلت أخبار مهمة وإيجابية من ليبيا حول وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية".

وأضاف: "من الأهمية بمكان أن يلتزم كل الأطراف بما أعلنوه.. يستحق جميع الليبيين حلا سياسيا وعودة الى الاستقرار والسلام" ، بحسب موقع "يورونيوز" الأوروبي.

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وفي وقت سابق الجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم للانقلابي خليفة حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأوضح بيان الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

كما دعا إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس/ آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن".

فيما ذكر بيان مجلس نواب طبرق، أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة".

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