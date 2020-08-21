الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية شمالي البلاد

اليمن /الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، السيطرة على مواقع استراتيجية شمالي البلاد، بعد معارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، تخللها إسقاط طائرة حوثية مسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، عن العميد بالجيش سليمان النويهي، قوله إن "قوات الجيش سيطرت على مواقع تطل على مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة (المعقل الرئيسي للحوثيين)، بعد هجوم مباغت شنته على مواقع جماعة الحوثي الانقلابية".

وأضاف النويهي، أن "المعارك أسفرت عن مقتل 5 من عناصر ميليشسا الحوثي وجرح آخرين، فيما استولى الجيش على كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وفي مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، أفاد الجيش، أن قواته سيطرت، الجمعة، على مواقع ومرتفعات جبلية استراتيجية إثر هجوم ضد الحوثيين.

وأوضح الجيش في بيان، أن "الهجوم جاء بإسناد من مقاتلات التحالف العربي التي قصفت مواقع تمركز المليشيا الحوثية".

وأردف: "كما تمكنت قوات الجيش صباح اليوم من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في أجواء المديرية ذاتها".

Advertisements

وذكر أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم.

ولم يتطرق البيان، إلى ما إذا كانت المواجهات قد أسفرت عن خسائر في صفوف الجيش اليمني.

وفي محافظة الجوف (شمال)، هاجم أفراد الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية عددا من المواقع كانت تتمركز فيها مليشيات حوثية بجبهات النضود والعلم، وفق بيان منفصل للجيش.

وأفاد البيان، أن "المعارك التي استمرت لساعات، أسفرت عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما استعاد الجيش كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذه المواجهات.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة "الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.