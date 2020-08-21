مبعوث واشنطن إلى سوريا يزور تركيا وسويسرا

أنقرة/الخليج 365
أعلنت الخارجية الأمريكية، أن مبعوث واشنطن إلى دمشق جيمس جيفري، يزور تركيا وسويسرا بين 22 - 28 أغسطس/آب الجاري، لبحث ملف سوريا والتطورات الراهنة في المنطقة.
وأوضحت الخارجية في بيان، الجمعة، أن نائب مساعد وزير الخارجية، جويل رايبورن، سيكون ضمن الوفد المرافق لجيفري في الزيارة.
وذكر البيان أن جيفري سيلتقي القادة الأتراك في أنقرة، وسيبحث معهم قضايا مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، وملف سوريا، والتعاون الثنائي في المنطقة.
ولفت البيان إلى أن الجانبين سيناقشان أيضا تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
وأضاف أن جيفري سيلتقي المعارضة السورية وممثلي المجتمع المدني في إسطنبول، وسيبحث آخر التطورات في سوريا، ومناقشة سياسة الضغط الاقتصادي والسياسي التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد نظام الأسد.
وخلال زيارته إلى سويسرا، يلتقي جيفري المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، والقادة المشاركين في الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية التي تنطلق الإثنين المقبل في جنيف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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