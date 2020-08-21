العراق.. اعتقال خلية لـ"داعش" خططت لمهاجمة مواقع عسكرية

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الجمعة، اعتقال خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانت تخطط لشن هجمات على مواقع عسكرية بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

وذكر بيان صادر عن الجهاز (تابع لرئاسة الوزراء)، أن قواته "شرعت فجر الجمعة في عملية كبرى شمالي صلاح الدين، أسفرت عن اعتقال خلية تابعة لداعش مكونة من 8 أشخاص".

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وأوضح البيان أن "الخلية الإرهابية كانت تخطط للهجوم على القوات العسكرية المرابطة في قضاء الشرقاط، شمالي المحافظة".

وازدادت هجمات "داعش"، في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎



ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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