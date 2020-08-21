شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «المرور» يوضح 4 مخاطر للانشغال بالجوال أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للمرور مخاطر الانشغال بالهاتف المحمول أثناء القيادة، والذي تكون عواقبه كارثية.

وأضافت” المرور” أن استخدام الجوال أثناء القيادة يؤدي إلى عدم القدرة على الاستجابة لمفاجآت الطريق، وفقدان التركيز على تعليمات اللوحات الإرشادية والإشارات المرورية، إضافة إلى انحراف المركبة عن مسارها بشكل دائم، وضعف التركيز على المركبات الأخرى على الطريق.

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يُذكر أن الانشغال بالهاتف المحمول أثناء القيادة من أعلى مسببات الحوادث المرورية، ويعاقب النظام على مخالفة استخدامه أثناء القيادة بغرامة مالية بين 500 – 900 ريال.