شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بإعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة عن ترحیب دولة الكویت بالإعلان الصادر عن رئیس المجلس الرئاسي بحكومة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكويتية كونا. الوفاق اللیبیة فایز السراج ورئیس مجلس النواب اللیبي المستشار عقیلة صالح بالوقف الفوري لاطلاق النار وكافة العملیات العسكریة في عموم الأراضي اللیبیة. وأعرب المصدر في بیان لوزارة الخارجیة الیوم الجمعة عن أملھ بأن یفضي الحوار السیاسي الداخلي المزمع المباشرة فیھ إلى حل دائم یكفل الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي اللیبیة ویحقق تطلعات الشعب اللیبي الشقیق ویضع حدا لكافھ التدخلات الخارجیة بما تنطوي علیھ من تھدید للامن والاستقرار في لیبیا واضرار بالامن القومي العربي. Advertisements واختتم المصدر تصریحھ بدعوة كافة الأطراف اللیبیة إلى التجاوب مع ھذه الدعوة بما یمكن من الوصول إلى الحل الدائم والشامل وینھي الاقتتال والصراع في لیبیا وسنوات من الاقتتال والمعاناه للشعب اللیبي الشقیق. وكانت حكومة الوفاق اعلنت في وقت سابق الیوم وقف إطلاق النار من جانب واحد في كل الاراضي اللیبیة مع وقف أي عملیات قتالیة وعسكریة لقواتھا وجعل (سرت) و(الجفرة) منطقتین منزوعتي السلاح. وتشھد لیبیا منذ سنوات صراعا عسكریا دامیا بین قوات القیادي العسكري خلیفة حفتر وقوات حكومة الوفاق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت ترحب بإعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.