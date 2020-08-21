شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تماثله للشفاء.. الدكتور «باهبري» يوجه رسالة مهمة للمصابين بكورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تماثل الدكتور نزار باهبري للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وقال في مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” إنه أمضى أصعب ثلاثة أسابيع في حياته بعد إصابته بكورونا.

وأضاف “باهبري”: “سأعود إلى المنزل اليوم وأحتاج أكسجين لكن حالتي أفضل، لكن لا أتمكن من المشي ولكن مع العلاج الطبيعي سوف أتمكن من ذلك”.

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ووجه “باهبري” الذي ساهم في علاج عدد كبير من المصابين قبل أن يصاب بالفيروس، رسالة للمصابين بكورونا دعاهم فيها إلى عدم اليأس في مواجهة الفيروس، قائلا: “كل الأمور ستعود إلى طبيعتها بالعلاج الطبيعي“.

وأشار إلى أن تعرضه لهذا الاختبار القوي جعله يعلم جيدا مقدار قبول الناس له.