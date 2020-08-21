شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. 6 خطوات لإضافة تابع في برنامج «حساب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” الخطوات المطلوبة من المستفيد لإضافة تابع جديد .

وأبان “حساب المواطن” في “إنفوجراف” نشره اليوم الجمعة على حسابه الرسمي أن الإضافة تتم من خلال الدخول على البوابة الالكترونية لحساب المواطن (أضغط هنا) ثم الدخول إلى تفاصيل طلب، والضغط على بيانات التابعين.

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وبعد ذلك يتم الضغط على إضافة تابع وتعبئة بيانات التابع والضغط على إضافة ثم حفظ.