شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: المملكة ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة العربية السعودية بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا. وأكدت على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الخارجية»: المملكة ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.