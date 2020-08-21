شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يوضح أسهل طريقة لتسريع جهاز الكمبيوتر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، أسهل طريقة لتسريع عمل جهاز الكمبيوتر، حيث يعاني الكثير من بطء الجهاز. وأبان في مقطع فيديو نشره على موقع “تويتر” إنه يمكن تسريع عمل الجهاز من خلال اتباع الخطوات التالية في الفيديو أدناه:-

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