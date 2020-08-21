الحلبوسي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم العراق في إعمار المناطق المتضررة

وقال الحلبوسي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه "في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب نستذكر باعتزاز التضحيات التي قدمها العراق في مواجهة الإرهاب وحجم الدمار الذي خلفه في المدن، وهي فرصة لتجديد دعوة المجتمع الدولي للوقوف مع العراق ودعم مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة".
كما دعا الحلبوسي الحكومة العراقية لضرورة الإسراع بتعويض عوائل الضحايا.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الأربعاء، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الأمريكي بومبيو يفتتحان جلسة الحوار الاستراتيجي العراقي- الأمريكي، وعقدا اجتماعا ثنائيا ومؤتمرا صحفيا.
وفي المؤتمر الصحفي للوزيرين، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأنه جرت مناقشة عدد من مشاريع الإعمار، والتركيز على موضوع أن المجموعات المسلحة ما زالت تسبب الكثير من المشاكل في العراق.
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