سعودي يدمر جهاز "ساهر" والشرطة تتحرك... صورة

وأعلن المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهم.

وأشار السحيباني إلى أنه تم القبض على المتهم، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأكد أن المتهم قام بإتلاف جهاز رصد السرعة الآلي على إحدى الطرق في منطقة القصيم.

وأوضح أنه بعد توقيف المتهم جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.