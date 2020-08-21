مستشار مجلس النواب الليبى: دور مصر لا ينسى وسعداء بما يقدمه الرئيس السيسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب حميد الصافى على أهمية وضرورة الحل السياسى فى ليبيا، لتجنب تفاقم الأزمة، معتبرًا فى الوقت نفسه أن "بيان السراج زوبعة فى الهواء، ونخشى عدم وفائه بوعوده، وما يقلق الشعب الليبى والأمر العام ككل، أن أمر السراج ليس بيده".
وأشاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على شاشة "صدى البلد"، بجهود مصر الدبلوماسية لمساعدة ليبيا، مضيفًا: "دور مصر لا ينسى، وجهود مصر وضعت القطار على السكة.. وسعدنا كثيرًا بما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى لأجل ليبيا، وما نتجه من لقاءاته بالمسئولين الليبيين".
وواصل: "السراج لم يفي بوعوده من قبل، وقراراته ليست بيد، فتصرفاته جلبت العار لليبيا، وأمره بيد قطر وتركيا".
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