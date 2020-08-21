محتجون عراقيون يحرقون مكتب البرلمان فى البصرة.. والأمن يطلق النار فى الهواء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الأمن العراقي يطلق النار في الهواء لتفريق محتجين في البصرة. وأشارت مصادر أمنية عراقية إلى أن محتجين يحرقون مكتب البرلمان في البصرة.
وكان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أكد أن الأجهزة الأمنية العراقية بحاجة للتدريب والتطوير، كما أكد انسحاب القوات الأميركية من العراق خلال 3 سنوات، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.
قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إن التدخل التركى فى بلاده غير مقبول، داعيًا الولايات المتحدة والمجتمع الدولى لدعم العراق فى مواجهة تلك الأزمة.
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