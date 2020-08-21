شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 411 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" المستجد بالجزائر، جمال فورار، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بالبلاد إلى 40 ألفًا و258 مصابًا، و1411 حالة وفاة.



وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 411 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 28 ألفًا و281 حالة.



وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 41 مريضًا بالعناية المركزة.



وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب "كورونا" ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.