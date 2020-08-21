شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدعو إلى قمة مع مصر والعراق الأسبوع المقبل لبحث قضايا إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يدعو إلى قمة ثلاثية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العاصمة عمان الأسبوع المقبل .

وذكرت الوكالة، أن القمة التي تعقد للمرة الثالثة، ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

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يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.