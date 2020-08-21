الأردن يدعو إلى قمة مع مصر والعراق الأسبوع المقبل لبحث قضايا إقليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يدعو إلى قمة ثلاثية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العاصمة عمان الأسبوع المقبل .
وذكرت الوكالة، أن القمة التي تعقد للمرة الثالثة، ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.
يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.
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