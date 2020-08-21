اخبار الخليج

الأردن يدعو إلى قمة مع مصر والعراق الأسبوع المقبل لبحث قضايا إقليمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدعو إلى قمة مع مصر والعراق الأسبوع المقبل لبحث قضايا إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يدعو إلى قمة ثلاثية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العاصمة عمان الأسبوع المقبل .

وذكرت الوكالة، أن القمة التي تعقد للمرة الثالثة، ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

Advertisements

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يدعو إلى قمة مع مصر والعراق الأسبوع المقبل لبحث قضايا إقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا