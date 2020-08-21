"الجيش الوطني السوري" يخرّج دفعة جديدة من جنوده

عفرين/الخليج 365 خرّج "الجيش الوطني السوري"، الجمعة، دفعة جديدة من مقاتليه بعد خضوعهم لتدريبات استمرت شهرا في منطقة عفرين. وخضع 400 عسكري لتدريبات مختلفة في عفرين الواقعة بريف محافظة حلب شمال غربي سوريا. ومن المنتظر أن يتولى الجنود الذين أتموا الدورة التدريبية، مهاما في المناطق الآمنة شمالي سوريا. ويسيطر الجيش الوطني على المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب، عبر عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام"، التي أطلقتها تركيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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