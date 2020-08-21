وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حماس بـ"ضربة قاسية"

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الجمعة، حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بتلقي "ضربة قاسية جدا".



جاء ذلك خلال لقائه مع مسؤولين أمنيين، لتقييم الوضع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت".



وقال غانتس، إن "حماس ستتعرض لضربة قاسية جدًا، سنهاجم مطلقي الصواريخ".



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وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي مستعد ويدافع وسيواصل حماية سكان الجنوب"، وفق تعبيره.



وتسود أجواء قطاع غزة، منذ فترة، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل يومي أهدافاً يقول إنها تتبع لحركة "حماس"، رداً على إطلاق البالونات الحارقة.



ويقول مطلقو البالونات إنهم يستخدمونها، بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن القطاع المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية.



ومنذ نحو أسبوع، تمنع السلطات الإسرائيلية، إدخال مواد البناء والوقود لقطاع غزة، عبر معبر "كرم أبو سالم"، المنفذ التجاري الوحيد، وأغلقت كذلك البحر أمام الصيادين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.