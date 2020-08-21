السراج يعلن وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج الوقف الفوري لإطلاق النار، داعيًا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي اليوم أن السراج أصدر تعليماته لجميع قوات حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار والعمليات القتالية في كل الأراضي الليبية؛ بهدف استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأشار إلى أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم أجهزة الشرطة من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتفق عليها الليبيون.