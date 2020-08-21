وزير الصحة السعودي: تمديد التعليم عن بعد في هذه الحالة

وألمح الربيعة إلى احتمال تمديد "التعليم عن بُعد" في السعودية، في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا، بحسب صحيفة "الأيام".

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وقال وزير الصحة السعودي إن عدد الإصابات تزايد بسبب الفحوصات اليومية التي تجريها المراكز الصحية المخصصة للكشف عن فيروس كورونا.

يشار إلى أن الدمام تصدرت قائمة المدن السعودية، من حيث التعافي من فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 98 حالة تعاف، وتلتها الرياض بـ68 حالة، ثم مكة المكرمة بـ62 حالة.

وجاء خميس مشيط في المرتبة التالية بـ53 حالة، ثم سبت العلاية 53، والمدينة المنورة 46، وينبع 41، وفجدة 40، والقطيف 38 حالة، ثم جازان 37، وتبوك 35، والطائف 34، والهفوف 33، وأحد رفيدة 32، وبيش 32 حالة تعاف.

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نجحت وزارة الصحة السعودية في استخدام تقنية "إيكمو" بما ساعد في ارتفاع نسبة التعافي من الفشل التنفسي الحاد الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، يعمل الجهاز كرئة خارجية تساعد على تروية الأعضاء حتى تتعافى الرئة وتستعيد وظائفها الأخرى، وتمت تجربته بنجاح على قرابة 32 مصابا حتى الآن.

ويعمل جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم من خلال تركيب قسطرة دموية في الأوردة المركزية، ومن ثم نقل الدم خارج الجسم للجهاز عبر أنابيب ومده بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون وإرجاعه للجسم، وبالتالي يعمل الجهاز كرئة خارجية.