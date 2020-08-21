شكرا لقرائتكم خبر عن جنود الاحتلال يطلقون قنابل غاز ويقتحمون مستشفى فى القدس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز على قسم الطوارئ بمستشفى المقاصد في مدينة القدس المحتلة، كما قامت باقتحام المستشفى وتدمير بعض محتوياته.

وعرض المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، فيديو للعاملين في المستشفى وهم يصورون قسم الطوارئ بعد مغادرة جنود الاحتلال وتظهر عليه اثار قنابل الغاز.

وفي وقت سابق، قامت عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي، باعتقال رئيسة شعبة الحارسات بالأقصى زينات أبو صبيح واقتيادها لمركز التحقيق في القدس، وعرض المركز الفلسطيني للإعلام على الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، مجموعة من الفيديوهات والصور للحظة اعتقال رئيسة شعبة الحارسات بالأقصى زينات أبو صبيح واقتيادها لمركز التحقيق، دون معرفة أسباب اعتقالها.

ومنذ أيام، رصدت كاميرا مراقبة في منطقة باب حطة بالقدس، جريمة قتل شاب فلسطيني على يد جندي اسرائيلي، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، فيديو يوثق اللحظات الأولى لاستـشـهاد الشاب الفلسطيني بمنطقة باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، حيث فاجأ الشاب الجندي بالاعتداء عليه خلال وقوفه على أحد الحواجز الأمنية، فقابله الجندي الإسرائيلي بالرصاص الحي وسقط الشاب الفلسطيني على الفور.

Advertisements



اقتحام جنود الاحتلال للمستشفى

واستشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب حطة، وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن الاحتلال منع طواقمها من الدخول لمحيط باب حطة بعد إطلاقه النار على شاب، وأفادت مصادر محلية وشهود عيان فى القدس أن جيش الاحتلال ترك الشاب ينزف دون السماح بتقديم أى إسعافات أولية له، جاء ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت شابا فلسطينيا من مدينة قلقيلية وآخر من الخليل، وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الروؤف تيسير ياسين ، أثناء عبوره حاجزا عسكريا قرب قرية النبي إلياس، شرق قلقيلية.