شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للنفط فى ليبيا: حساب مصرفى خاص للإيرادات حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الجمعة بمقترحات من طرفي النزاع في البلاد لرفع حصار استمر سبعة أشهر على منشآت النفط ووضع الإيرادات فى حساب مصرفي خاص حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسى.

وقالت المؤسسة الحكومية المعنية بإنتاج النفط في بيان إنها ترحب "ببيان السيد المستشار رئيس مجلس النواب والسيد رئيس المجلس الرئاسي الذي يدعم مقترح المؤسسة الوطنية للنفط باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل الى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين". وأضافت "تجدد المؤسسة دعوتها لإخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط".

وأعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق وقف إطلاق النار فى كامل الأراضي الليبية، مضيفا أن وقف إطلاق النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، كما دعا المجلس الرئاسى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، وأعلن المجلس الرئاسى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتم وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين.