شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر دبلوماسى بالخارجية الروسية ترحيب موسكو بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية، وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك " الروسية: "نحن دائما نرحب بمثل هذه التصريحات، وقد سبق ذكر ذلك في القاهرة، ثم أعلنا رسمياً أننا ندعم إعلان القاهرة". مضيفا :" نحن أنفسنا نقترح الوقف الفوري لإطلاق النار طوال الوقت". وتابع:" بما أنه لا يوجد حل عسكري، فمن الضروري وقف إطلاق النار فوراً وبدء العملية السياسية"، مشيرا إلى أن السيطرة على وقف إطلاق النار يمكن عبر آلية اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف "5 + 5". وأوضح المصدر أن هناك كذلك قرارات برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة المتعلقة بضرورة إجراء مفاوضات سياسية ومشاورات اقتصادية بشأن النفط.

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