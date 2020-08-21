شكرا لقرائتكم خبر عن كندا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت سفارة كندا لدى ليبيا، عن ترحيبها بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب في ليبيا، حول وقف إطلاق النار، فيما حثت السفارة الكندية لدى ليبيا فى تغريدة على حسابها الرسمى بموقع تويتر، جميع أطراف الصراع الليبي على تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

ووصفت السفارة الامريكية -فى تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر حسبما ذكر موقع بوابة الوسط الليبية-، الأمر بالخطوات المهمة لجميع الليبيين، مشيرة إلي أنه سيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لتقوله قريبا.

يذكرأن، أعلن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار فى كامل الأراضي الليبية، مضيفا أن وقف إطلاق النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، كما دعا المجلس الرئاسى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، وأعلن المجلس الرئاسى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتم وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين، حسبما ذكرت شبكة العربية.

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