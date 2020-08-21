الجيش اللبنانى: 192 طائرة مساعدات و5 بواخر من 42 دولة منذ انفجار ميناء بيروت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبنانى أنه تسلم حتى الآن محتويات 192 طائرة تحمل مساعدات إغاثية و5 بواخر، قدمتها 42 دولة إلى لبنان، وذلك منذ وقوع انفجار ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الجارى، وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان لها اليوم - أن القوات المسلحة كانت قد أوكلت إليها مهمة تسلم الجزء الأكبر من المساعدات وتنسيق توزيعها، إلى جانب أن مساعدات أخرى تسلمتها جمعيات ومنظمات غير حكومية.

وأضافت أن وحدات الجيش تمكنت من توزيع ما لديها من حصص غذائية في المناطق المنكوبة بنحو 40 ألف حصة، على أن تستأنف التوزيع فور تسلمها مساعدات أخرى، مشيرة إلى استمرار توزيع الخبز في هذه الفترة إلى حين نفاد كمية الدقيق التي تسلمها الجيش من ضمن المساعدات، والذي عمد إلى تسليمه لعدد من الأفران والمخابز التي تقوم بدورها بتقديم الخبز مجانا إلى المواطنين اللبنانيين.

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جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجّه بإقامة جسر جوي بين القاهرة وبيروت، عقب أقل من 24 ساعة من وقوع انفجار ميناء بيروت البحري، وذلك لنقل المساعدات الإغاثية إلى الشعب اللبناني الشقيق تضامنا معه في محنته، ووصلت حتى الآن 9 طائرات شحن عسكرية عملاقة من الجسر الجوي الإغاثي المصري، إلى جانب طائرة أقلت طاقم من الأطباء المتخصصين للمساهمة في علاج المصابين والجرحى جراء الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة بيروت.

وشمل الجسر الجوي الإغاثي المصري كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية والمساعدات الإغاثية والغذائية من بينها عشرات الأطنان من الدقيق اللازم لصناعة الخبز بعد تضرر صوامع تخزين القمح الاستراتيجية جراء الانفجار، فضلا عن مواد البناء وإعادة الإعمار.