شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتدبرس تبرز وقف إطلاق النار فى ليبيا: يأتى وسط ضغوط دولية مكثفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، على إعلان حكومة الوفاق فى ليبيا، وقف إطلاق النار، والدعوة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية.

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار وفتح حساب خاص للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.

وقال السراج في بيان إنه "لايمكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وأن لا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي".

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وأشارت الوكالة إلى دعوة رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح لوقف إطلاق النار أيضا، وقالت إن هذين الإعلانيين جاء فى ظل مخاوف من تصعيد فى الصراع المستمر منذ أكثر من 9 سنوات. واعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية أيضا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى مارس الماضى.

ولفتت الوكالة إلى أن هذه التطورات تأتى وسط ضغوط دولية على طلا الجانبين ومخاوف من تصعيد جديد للحرب الفوضوية بالوكالة حيق يحشد الجانبان لمعركة حول سرت، بوابة صادرات النفطية الكبرى بالبلاد.