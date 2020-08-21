شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح كيفية الاستفادة من الدعم لمواطن مُسجل بـ«التأمينات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج” حساب المواطن” الإجراء المتبع حال الرغبة في التسجيل بالبرنامج والاسم مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

وأكد”حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أنه في حال كان الاسم مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.

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وأضاف أنه سيتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة استحقاق “رب الأسرة” مرة أخرى.