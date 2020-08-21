شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من تناول الأطفال عدة أدوية تحتوي على «الباراسيتامول» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطورة تناول الطفل عدة أدوية تحتوي على الباراسيتامول في نفس الوقت، مبينة أن ذلك يعرض حياتهم للخطر.
وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنه يجب عدم تقديم “باراسيتامول” للطفل في الوقت ذاته مع أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول مثل أدوية السعال، وأدوية الزكام والبرد، وأدوية مضادات الحساسية، لأن ذلك يؤدي لحصول الطفل على جرعة زائدة منه.
وأكدت على ضرورة قراءة عبوة وجدول مكونات الدواء، أو سؤال الطبيب أو الصيدلي عن مكونات الأدوية الأخرى الخاصة بالطفل لتلافي إعطاء الطفل جرعة زائدة من الباراسيتامول.
كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء» تحذر من تناول الأطفال عدة أدوية تحتوي على «الباراسيتامول» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.