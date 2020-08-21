شرطة القصيم: ضبط مواطن أتلف جهاز «ساهر».. وإحالته للنيابة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت ـ بفضل الله – من تحديد هوية شخص قام بإتلاف جهاز رصد السرعة الآلي (ساهر) على أحد الطرق في المنطقة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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