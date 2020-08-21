كما اقترح ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بتخصيص يوم عطلة رسمية واحدة في العام لكل الثورات التي شهدتها البلاد.
وغرد عبر حسابه: "صباح الخير على الناس الحلوة... وربنا يقلل من إجازاتنا ويزيد من شغلنا لكي نتحرك للأمام .. أدعو لمراجعة كل الإجازات ما عدا الإجازات الدينية .. لكن ممكن يوم واحد إجازة لكل الثورات مع بعض مثلا؟".
وردا على سؤال من متابع لساويرس عن ما الثورات التي يعترف بها، أجابه أنها ثورة عام 1919 وثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وكان نجيب ساويرس دخل في نقاش مع عدد من متابعيه على موقع "تويتر"، في شهر يونيو/ حزيران، حول الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وسياساته، فوصفه بـ"كارثي" واتهمه بتدمير مصر وبتدمير الرقعة الزراعية بتقسيمها، وإفلاس كل الشركات الناجحة بتأميمها، وأن إطلاق كلمة فاشل عليه لا تكفي.
© Sputnik . Abduallah Hamid
يشار إلى أن نجيب ساويرس نفى في لقاء مع فضائية "سكاي نيوز عربية"، في شهر نيسان/ أبريل، ما ذكرته تقارير بشأن تخفيضه رواتب العاملين لديه، بسبب أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وأكد أنه لم يمس مرتبات موظفيه، وأنه يدفع أجورهم كاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس يقترح عطلة رسمية واحدة في العام لكل الثورات المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.