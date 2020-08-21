الجزائر... وفاة "الشرطي المخفي" عن عمر 83 عاما

وتوفي العزوني في باب الواد في العاصمة الجزائر عن عمر ناهز الـ83 سنة بعد صراع مع المرض، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وذكرت الصحيفة أن محمد العزوني، هو خبير أمن طرقات كرّس حياته لخدمة وطنه، كما أعد وقدم لسنوات طويلة حصة ”الشرطي المخفي” ثم حصة ”طريق السلامة” على التلفزيون الجزائري، وعدد كبير من البرامج الإذاعية والحصص التحسيسية التوعوية.

من جهتها قدمت مديرية الأمن لولاية الجزائر برقية تعزية لعائلة الفقيد قالت فيها: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة عميد الشرطة المتقاعد العزوني محمد وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد رئيس أمن ولاية الجزائر، بتعازيه الخالصة لكم ولذويكم سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون".