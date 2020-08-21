وأكد القارح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الشعب منتفض منذ 4 أشهر، ولا يريد أحد من الوجوه القديمة خاصة وأنهم أثبتوا فشلهم أثناء توليهم هذا المنصب ولا يعبر أي منهم عن طموحات الشارع اللبناني".
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وتابع: "الوضع في لبنان دقيق جداً وهناك صراع بين عدة أطراف".
وأوضح أنه "في الوقت الراهن لا يوجد شخص مستعد لتولي هذا المنصب في هذا الوقت الصعب والدقيق الذي يمر به لبنان".
يشار إلى أن مستشار رئيس الجمهورية اللبناني، رفيق شلالة، قد كشف الملامح الأولية للمشاورات الجارية خلال الأيام الحالية، لاختيار رئيس الحكومة اللبناني الجديد.
وكشف شلالة أن الرئيس ميشال عون بدأ، قبل أسبوع، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، مع قيادات سياسية كثيرة، أبرزها سعد الحريرى، وتمام سلام، رئيسي الوزراء السابقين.
ولفت إلى أن المشاورات ستستمر خلال الأيام المقبلة، وقد تبدأ المشاورات الرسمية خلال الأسبوع المقبل، لاختيار رئيس جديد للحكومة ليكون الأنسب لهذه المرحلة.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: الشارع اللبناني يرفض كل الوجوه القديمة لتولي الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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