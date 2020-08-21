محلل سياسي: الشارع اللبناني يرفض كل الوجوه القديمة لتولي الحكومة

وأكد القارح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "الشعب منتفض منذ 4 أشهر، ولا يريد أحد من الوجوه القديمة خاصة وأنهم أثبتوا فشلهم أثناء توليهم هذا المنصب ولا يعبر أي منهم عن طموحات الشارع اللبناني".

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وأضاف: "بالحديث عن من الأقرب لتولي الحكومة اللبنانية فهذا يعتمد على ما هو المطلوب تحديداً من رئيس الحكومة، فإذا كان مطلوب منه إيجاد حلول للأزمة اللبنانية، فلا يوجد أحد من هؤلاء حالياً يستطيع تولي الحكومة".

وتابع: "الوضع في لبنان دقيق جداً وهناك صراع بين عدة أطراف".

وأوضح أنه "في الوقت الراهن لا يوجد شخص مستعد لتولي هذا المنصب في هذا الوقت الصعب والدقيق الذي يمر به لبنان".

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يشار إلى أن مستشار رئيس الجمهورية اللبناني، رفيق شلالة، قد كشف الملامح الأولية للمشاورات الجارية خلال الأيام الحالية، لاختيار رئيس الحكومة اللبناني الجديد.

وكشف شلالة أن الرئيس ميشال عون بدأ، قبل أسبوع، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، مع قيادات سياسية كثيرة، أبرزها سعد الحريرى، وتمام سلام، رئيسي الوزراء السابقين.

ولفت إلى أن المشاورات ستستمر خلال الأيام المقبلة، وقد تبدأ المشاورات الرسمية خلال الأسبوع المقبل، لاختيار رئيس جديد للحكومة ليكون الأنسب لهذه المرحلة.