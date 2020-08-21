كورونا.. 75 وفاة بالعراق و32 في السعودية

عواصم عربية / الخليج 365

أعلن العراق، الجمعة، تسجيل 75 وفاة بكورونا، فيما رصدت السعودية 32 وفاة، والكويت حالتي وفاة، والإمارات واحدة، إضافة إلى 257 إصابة في قطر، و41 في السودان.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة في بيان، 75 وفاة و4288 إصابة بفيروس كورونا.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفعت إلى 197 ألفا و85، بينها 6 آلاف و283 وفاة، و140 ألفا و446 حالة تعاف.

وفي السعودية، رصدت وزارة الصحة في بيان، 32 وفاة و1213 إصابة بالفيروس.



وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 305 آلاف و186، بينها 3 آلاف و580 وفاة، و277 ألفا و67 حالة تعاف.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة، و502 إصابة بالوباء.



وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 79 ألفا و269، بينها 511 وفاة، و71 ألفا و264 حالة تعاف.

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وفي الإمارات، رصدت وزارة الصحة في بيان، وفاة و391 إصابة بكورونا.



وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 66 ألفا و193، بينها 370 وفاة، و58 ألفا و296 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 257 إصابة بكورونا.



وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 116 ألفا و481، بينها 193 وفاة، و113 ألفا و216 حالة تعاف.

وفي السودان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 41 إصابة بالفيروس.

ذكرت الوزارة في البيان، أن الأرقام الجديدة خاصة بيوم الأربعاء؛ إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و623، بينها 812 وفاة، و6 آلاف و476 حالة تعاف.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 22 مليونا و900 ألفا، توفي منهم أكثر من 797 ألفا، وتعافى ما يزيد على 15 مليونا و547 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.