الفصائل المسلحة بغزة تتوعد بالرد على استهداف إسرائيل لمواقعها

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365



توعدت فصائل فلسطينية مسلحة، الجمعة، بالرد على استهداف إسرائيل مواقع تابعة لها.



جاء ذلك في بيان أصدرته "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" التي تضم الأذرع العسكرية للفصائل (باستثناء حركة فتح) وصلت الخليج 365 نسخة منه.



وقال البيان، إن "المقاومة ردت وسترد على كل استهداف من العدو لمواقعها، أو أي عدوان على أبناء الشعب الفلسطيني".



وأضافت أنها "لن نسمح للعدو باستمرار الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني".



والليلة الماضية، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عددا من الصواريخ انطلقت من قطاع غزة، فيما شن الجيش الإسرائيلي، غارات على مواقع فيه.



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وشدد البيان، على أنه "من حق الشعب الفلسطيني التعبير بكل الوسائل المناسبة عن رفضه لهذا الحصار (المفروض على غزة)".



وأردف أن فصائل المقاومة " لن تقبل باتخاذ العدو للأدوات السلمية كالبالونات وغيرها، ذريعة لقصف مواقعها".



وتسود أجواء قطاع غزة، منذ فترة، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل يومي أهدافاً، يقول إنها تتبع لحركة "حماس"، رداً منه على إطلاق البالونات الحارقة.



ويقول مطلقو البالونات إنهم يستخدمونها، بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.



ومنذ نحو أسبوع، تمنع السلطات الإسرائيلية، إدخال مواد البناء والوقود لقطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد، وأغلقت كذلك البحر أمام الصيادين.

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