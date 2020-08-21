للأسبوع الخامس.. تجدد الاحتجاجات بالخرطوم على تعديلات قانونية

الخرطوم/ الخليج 365

تجددت التظاهرات في الخرطوم، الجمعة، للأسبوع الخامس على التوالي، تنديدا بتعديلات قانونية أجرتها الحكومة السودانية مؤخرا، وصفت أنها "تمس الثوابت الإسلامية".

ووفق مراسل الخليج 365، ردد المئات من المتظاهرين الذين خرجوا بعد صلاة الجمعة إلى شوارع العاصمة، هتافات تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، منها "لا إله إلا الله .. والعلماني عدو الله"، "لا إلا الله .. والشيوعي عدو الله".

كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، "لا تشريع بلا تفويض"، و"دين الله وأحكام الشريعة خط أحمر".

وفي 9 يوليو/تموز الماضي، أقرت الحكومة السودانية، تعديلات دستورية تقضي بـ"تجريم ختان الإناث، وإلغاء عقوبة الردة، والسماح لغير المسلمين بتناول الكحول، والسماح للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج".

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وتعد المظاهرة الاحتجاجية، هي الخامسة، ضد التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا واسعا، لاسيما بين القوى والتيارات السياسية الإسلامية في البلاد، التي وصفتها بأنها "مخالفة للشريعة وتمس التقاليد الإسلامية".

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في تصريحات سابقة، إن "التعديلات القانونية تهدف إلى إزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات".

والحكومة الحالية برئاسة عبد الله حمدوك، تعد الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989 ـ 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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