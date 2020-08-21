الكاظمي: ترامب أكد سحب قواته من العراق خلال 3 سنوات

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، إنه حصل على تأكيد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب قواته من العراق، خلال الـ3 سنوات المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن الكاظمي قوله، إنه "تم الاتفاق من خلال الحوار الاستراتيجي على مجموعة مبادئ تصب جميعها في مصالح الشعب العراقي، وتتعلق بتواجد القوات الأمريكية، وإعادة جدولته، وإعادة انتشارها خارج العراق".

وأضاف: "تم الاتفاق ضمن الحوار الاستراتيجي على تشكيل فريق فني لإيجاد آلية لهذا الانتشار خارج العراق".

وتابع: "لأول مرة أرى مواقف أمريكية واضحة ومتفهمة لمطالب الحكومة العراقية. الرئيس ترامب أكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق خلال الثلاث سنوات المقبلة".

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء العراقي، أنه سيجري زيارة إلى الأردن منتصف الأسبوع المقبل، للتباحث في العلاقات بين البلدين.

وأوضح أنه سيتم خلال الزيارة عقد لقاء ثلاثي يشارك فيه إضافة للملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من أجل تطوير العلاقات الثلاثية المتعلقة بالاقتصاد والتطورات في المنطقة.

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والخميس، اجتمع رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن، التي بدأ الأخير زيارة لها الثلاثاء وتنتهي الجمعة، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس، عن ترامب قوله، عقب اجتماعه مع الكاظمي، إن "الولايات المتحدة لديها عدد محدود من القوات في العراق، ونتطلع لليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء جنودنا هناك".

وينتشر في العراق نحو 5 آلاف جندي أمريكي إضافة إلى نحو 2500 جندي آخر من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتواجه الحكومة العراقية ضغوط كبيرة من القوى والفصائل الشيعية المقربة من إيران/ لإخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وزادت هذه الضغوط بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس/ في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في كانون الثاني/يناير الماضي.

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