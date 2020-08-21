إصابة فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

أصيب فلسطينيان بجراح، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي لمسيرات منددة بالاستيطان في الضفة الغربية.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم شرقي بمحافظة قلقيلية مراد اشتيوي للأناضول، إن "مواجهات اندلعت في البلدة، إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان، تطالب بفتح شارع رئيس يغلقه الاحتلال منذ 16 عاما".

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع في قمع المتظاهرين".

وبين اشتيوي، أن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المطاطي، تم معالجتهم ميدانيا.

وفي بلدة حارس، بمحافظة سلفيت (شمال)، منع الجيش الإسرائيلي عشرات المواطنين من الوصول لأراضي مهددة بالاستيطان، والصلاة فيها.

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وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اعتدى على عشرات الشبان بالضرب، ومنعهم من الوصول لأراضيهم.

وفي مسافر يطا، جنوبي الخليل (جنوب)، اعتدى الجيش الإسرائيلي على عشرات الفلسطينيين بالضرب، ومنعهم من أداء صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح مستوطنة إسرائيلية، بحسب شهود عيان.

وأدى العشرات صلاة الجمعة على أراضي بلدتي شوفة وجبارة بمحافظة طولكرم (شمال)، تنديدا بسياسة الاستيطان الإسرائيلي.

وتنظم يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، أبرزها بلدة "كفر قدوم". وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.