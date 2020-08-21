حماس تحمل إسرائيل نتائج استمرار "عدوانها" على غزة

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365



حمّلت حركة حماس، الجمعة، إسرائيل نتائج استمرار "عدوانها" على قطاع غزة، وإحكام الحصار، وتعطيل حياة السكان.



جاء ذلك في بيان للناطق باسم الحركة فوزي برهوم، وصلت الخليج 365 نسخة عنه.

وقال برهوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي باستمراره في العدوان على غزة، وإحكام حصاره، وتعطيل حياة السكان، وقصف مواقع المقاومة، عليه أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن".



وأضاف أن "الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة، وعزيمة الشعب الفلسطيني، ومقاومته التي تعاملت بكل مسؤولية وواجب وطني في الدفاع عنه، والرد على العدوان، واستمرار الحصار".



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وشدد برهوم، على أن "رد المقاومة يدلل على أنها الدرع الحامي للشعب، ولن تتردد في خوض المعركة مع العدو، في حال استمر التصعيد، والقصف، والحصار".



والليلة الماضية، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عددا من الصواريخ انطلقت من قطاع غزة، بينما شن الجيش الإسرائيلي، غارات على مواقع فيه.



وتسود أجواء قطاع غزة، منذ فترة، حالة من التوتر الأمني والميداني، حيث يقصف الجيش الإسرائيلي بشكل يومي أهدافاً، يقول إنها تتبع لحركة "حماس"، ردا على إطلاق البالونات الحارقة.



ويقول مطلقو البالونات إنهم يستخدمونها، بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.



ومنذ نحو أسبوع، تمنع السلطات الإسرائيلية، إدخال مواد البناء والوقود لقطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد، وأغلقت كذلك البحر أمام الصيادين ردا على إطلاق البالونات الحارقة.

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