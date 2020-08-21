العراق.. إقليم كردستان يخفف قيود السفر البري إلى تركيا

إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن إقليم كردستان شمالي العراق، الجمعة، تخفيف قيود السفر البري إلى تركيا، في إطار رفع تدريجي للتدابير الاحترازية التي اتخذت منذ أشهر للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفق بيان لوزارة الداخلية في حكومة الإقليم، تقرر تخفيف قيود السفر البري إلى تركيا عبر معبر إبراهيم الخليل الحدودي، والسماح بإعادة التنقل بين محافظات الإقليم الثلاث (دهوك، أربيل، السليمانية).

واشترط القرار: "السماح للمسافرين العراقيين بالتوجه إلى تركيا للحالات المرضية، والتجارية، والدراسية (..) وتسهيل خروج المسافرين الأجانب من الإقليم بعد موافقة وزارة الداخلية".

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كما تقرر "إعادة حركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل، والسليمانية، وحركة التبادل التجارية والتنقل بين مدن الإقليم والمحافظات العراقية"، وفق البيان ذاته.

ومنذ مطلع يوليو/تموز الماضي، شددت سلطات إقليم كردستان، القيود والإجراءات الوقائية، إثر ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وإجمالا سجل إقليم كردستان، شمالي العراق، 23 ألفا و204 إصابة بفيروس كورونا، بينها 849 وفاة، و13 ألفا و324 حالة تعاف.

فيما سجل العراق إجمالا 192 ألفا و797 إصابة بكورونا، بينها 6 آلاف و208 وفاة، و137 ألفا و200 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.