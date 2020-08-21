لبنان يعود للإغلاق التام بعد تصاعد إصابات كورونا

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365دخل لبنان، الجمعة، مرحلة إغلاق تام لمدة أسبوعين، في إطار تدابير مواجهة كورونا ، بعد الارتفاع الكبير بأعداد المصابين بالفيروس.

والثلاثاء، أعلنت الداخلية اللبنانية، في بيان، إغلاق المؤسسات التجارية والخاصة بكافة المحافظات اعتبارا من الجمعة وحتى 7 سبتمبر/أيلول المقبل، مع فرض حظر تجوال ليلي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن عناصر الجيش تسيّر دوريات راجلة في مدينتي طرابلس والميناء (شمال)، وتطلب من أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الالتزام بقرار الإقفال.

ووفق بيان سابق لوزارة الداخلية، فإن قرار إغلاق البلاد يشمل حظرا جزئيا للتجوال خلال الفترة "من السادسة مساء (15.00 تغ) حتى السادسة صباحا (3.00 تغ) من كل يوم".

ويستثني القرار أعمال الترميم ورفع الأنقاض وتوزيع المساعدات وكل الأعمال الإغاثية في الأحياء المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت، حسب البيان ذاته.

في السياق، عقد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، الجمعة، اجتماعا لخلية الأزمة في وزارة الصحة، المعنية بمتابعة ملف كورونا.

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ودعا حسن إلى "تكاتف جميع الجهات لتعبر البلاد هذه المرحلة الحساسة".

وهدد بـ"التشهير إعلاميا بكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي".

وأشار حسن، إلى أن التنسيق بين الوزارة والمستشفيات الحكومية التي تهتم بمصابي كورونا، يجري على قدمٍ وساق.

وكانت البلاد قد شهدت إقفالا تاما في مارس/آذار الماضي انتهى بعد نحو ثلاثة أشهر، ضمن إجراءات مواجهة تفشي كورونا.

ومنذ أيام بدأت أعداد إصابات كورونا تتزايد في لبنان حيث سجلت وزارة الصحة، الخميس، أعلى معدل إصابات يومي بـ 605 إصابات، إضافة لـ4 وفيات، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 10 آلاف و952.

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