الجيش الليبي يرحب بقرار وقف إطلاق النار

وليد عبد الله/ الخليج 365

رحب الجيش الليبي، الجمعة، بالاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لآمر غرفة عمليات سرت والجفرة (تابعة للجيش) العميد إبراهيم بيت المال، نقلتها الغرفة عبر فيسبوك، عقب اتفاق الحكومة الليبية ومجلس نواب (طبرق) على الوقف الفوري لإطلاق النار في البلاد.

وقال بيت المال: "نرحب ببيان الدعوة لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية، امتثالا لأوامر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي".

وتابع: "سنكون مدافعين عن مناطقنا وتمركزاتنا الموجودين بها، ونطالب جميع قوات العدو (مليشيا الانقلابي خليفة حفتر) بالانسحاب الفوري من سرت والجفرة".

واختتم العسكري الليبي متوعدا: "إن بدر منها (المليشيات) ما يخالف ذلك فإننا جاهزون للرد في الزمان والمكان المناسبين"، وفق المصدر ذاته.وفي وقت سابق الجمعة، اتفق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس نواب طبرق الموالي للانقلابي خليفة حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأوضح بيان الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

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كما دعا إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن".

فيما ذكر بيان مجلس نواب طبرق أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة".

يأتي ذلك عقب نحو شهرين، على حشد الطرفين قواتهما حول سرت والجفرة، بينما دعت الولايات المتحدة وألمانيا لجعلهما منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والموانئ النفطية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تمكن الجيش الليبي من تحرير معظم المنطقة الغربية للبلاد من مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر والمرتزقة الاجانب.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

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