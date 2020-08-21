سقوط الأقنعة

عندما ذم الله المنافقين في كتابه الكريم، قال عنهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فالثبات على الموقف ينفي عن صاحبه النفاق، ومع الأسف ارتدى في هذا الزمان بعض الكتاب عباءة النفاق وعدم الثبات على موقف محدد.

وقد عرى اتفاق التطبيع مع إسرائيل الكثير ممن أيدوا التطبيع مع إسرائيل، قبل إعلان موقف المملكة الذي جاء على لسان وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان أنه لا سلام مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية ، والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية ودعمها، ليتحولوا و يرفعوا رايات رفض التطبيع مع تل أبيب من منطلق ما تقضيه الضرورة.

لقد سقطت بعض الأقلام و المغردين في الحرج الشديد لأنهم بعد تلون مواقفهم وتغير مبادئهم كيف سيواجهون قرائهم ومتابعيهم ، وهل سيكون لهم مصداقية بعد ذلك، بعد اهتزاز رؤيتهم وركوبهم موجة التطبيع ، ناسين الموقف الثابت الرسمي للمملكة .

سؤال آخر أكثر إلحاحاً ألا وهو كيف غابت الرؤية لديهم وأصبحت ضبابية ، وتوقعهم الخاطئ لمًا ستؤول له الأمور بعد الرفض الواسع للشعوب العربية، صحيح أن سبق أن تطرقت لموضوع اتفاق الامارات مع اسرائيل ولكن على أساس أنه شان إماراتي داخلي ، واعطيت رؤية للموقف ولكن دون الإخلال بالثوابت.

واتفق مع رأى رئيس مركز الاعلام والدراسات العربية الروسيةالدكتور ماجد التركي، عندما أكد على حسابه بتويتر” إن القضية الحقيقة هي المسجد الأقصى، عندما أكد أنه في ظل نباح دعاة التطبيع، يجب أن نستحضر أنّ روح القضية وعمقها هي المسجد الأقصى.

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ويرى الكاتب خلف العبدلي أن الكتاب الذين أيدوا التطبيع في بداية الأمر كان لهم رأي منطلق من توقع أن التطبيع رغبة امريكية وأن بعضاً من الدول متجهة لهذا وقد لا يكون نفاقا بقدر ما هو قراءة متناغمة مع التوقعات والتصريحات والتحليلات.

من حق الجميع في العالم العربي أن يبدى وجهة نظره فيما يتعلق السلام مع إسرائيل أو ضده لكن بعيدا عن ثقافة التخوين والتخويف مع ضرورة التحلي بالثبات على الموقف دون تذبذب أو تدحرج نحو هوية النفاق.

وفى الختام فإن المتقلبين والمتحولين قد خسروا المعسكرين ، معسكر المؤيد للتطبيع ومعسكر الرافض له، كون تغير وتبدل المواقف ليس من شيم العقلاء.

أ. عبدالعزبز بن رازن

مستشار بمركز الدراسات العربية الروسية