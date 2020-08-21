أفراح بخاري والعمري

والد العروس والعريس احتفل المهندس ابراهيم عبدالحميد بخاري مدير اتصالات منطقة مكه المكرمة بزواجه من ابنة العقيد م/يزيد مبارك العمري شقيق الزميل المصور الاعلامي بـ “صحيفة الخليج الإلكترونية” مازن العمري ، وذلك بفندق انتركونتيننتال بجدة ، بحضور جمع من الأهل والاقارب . «الخليج» تبارك للجميع وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.

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