من التأثير الى التغير وما بينهما

ماهو التأثير؟ معنى أن تؤثر على الأشخاص أو أن تتأثر بهم هل هو أمر خطير؟

مفهوم التأثير دائمًا ما نسمعه أو نستشعره في حياتنا اليومية وغالبًا ما نضعه في سياق تحذيري وتهديدي!

هل التأثير فعلاً ظاهرة يجب أن نتصدى لها؟

نتناقل ونسمع في هذه الأيام مصطلح التأثير أو المؤثرون ويتراوح الناس بين من يظنه أمرًا جيدًا وبين من يشعر بالخوف من مفهوم التأثير الناتج عن خوف من التغير، وهذا ما قد يجعلنا أقل تقبلًا للأشخاص المختلفين أو الذين لا يتوافقون مع رأينا،

فإن ربطنا التأثر والتقبل سويًا تولّد منها مفهوم التغيير ، ولقطع الشك باليقين فإن التغيير أمر صحي لابد منه ولكن ما يشكل حجر عثرة في هذه المعادلة الفكرية والسلوكية البسيطة هو الفهم الخاطىء لمفهوم التقبل، هناك فرق شاسع بين أن تتقبل الإختلاف وأن تتبنى الإختلاف!

يتيح لك التقبل تطوير أفكارك وسلوكياتك وطريقة تفكيرك، اما التبني فيجعلك قالب جاهز لاحتضان مفاهيم وأفكار غيرك وسلوكياتهم بعيد عن ملائمتها لشخصيتك ونشأتك، مهما كان قدر اختلاف الأشخاص الذين تواجههم خلال يومك.

من الوعي أن لا يكون الإختلاف مرعبًا لأحد، كثير ما نتحدث بشكل يومي مع الأهل والأصدقاء أو عن طريق وسائل التواصل الحديثة ونلاحظ وجود لهجة دفاعية شديدة القوة سواء في سياق الطرح أو الرد! هل الأمر يستحق كل هذه الحدة؟ ماهو الشيء الذي نحاول أن ندافع عنه من الآخرين؟

في الحقيقة لا أظن أن هناك ما يستحق هذه الحدة في حياتنا الطبيعية، الإنسان يتغير بطبيعة الحال فهذه سنة الله في الكون، المقاومة، المناضلة في كل مقام ومقال هي محاولة لعرقلة أي نمو فكري أو تغير سلوكي، التقبل يساعد الأشخاص في مراجعة سلوكياتهم، أفكارهم، تصرفاتهم…… الخ

ورفض التغيير والتقبل يجعل عجلة التغيير أكثر بطئ ويدخل الإنسان في حالة جمود فكري وروحي وسلوكي لا يستطيع مراجعة تصرفاته أو أفكاره أو قناعاته مما يجعل الحديث بالنسبة له أمرًا شاقًا وغير مجدي .

كتبه: راكان عازب