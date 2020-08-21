مصر للطيران تعلن قرارات جديدة للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات

وقالت الشركة إنه اعتبارا من اليوم الجمعة، وحتى إشعار أخر، سوف يسمح بدخول المسافرين إلى مدينة أبوظبي من حاملي الإقامات السارية فقط بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إجراء فحص كورونا سلبي والحصول على الموافقات المطلوبة.

وأشارت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إلى أن ذلك وفقا لتعليمات صادرة من السلطات المختصة بدولة الإمارات.

وأضافت مصر للطيران، أنه لن يسمح بدخول أبوظبي جميع أنواع التأشيرات الأخرى مثل تأشيرات الزيارة أو السياحة أو أي نوع آخر بإستثناء الاقامة السارية وذلك حتى إشعار آخر.