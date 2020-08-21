موسكو ترحب بمبادرة حكومة الوفاق الوطني الليبية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار

موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "نحن دائما نرحب بمثل هذه التصريحات. وقد سبق ذكر ذلك في القاهرة، ثم أعلنا رسمياً أننا ندعمه. نحن أنفسنا نقترح الوقف الفوري لإطلاق النار طوال الوقت ".
وأضاف المصدر: "بما أنه لا يوجد حل عسكري، فمن الضروري وقف إطلاق النار فوراً وبدء العملية السياسية. أما بالنسبة للسيطرة على وقف إطلاق النار، فهناك آلية للجنة العسكرية المشتركة في جنيف "5 + 5" وبالطبع هناك قرار من برلين، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بضرورة إجراء مفاوضات سياسية ومشاورات اقتصادية - بشأن النفط، وحول العملة. بحيث يتم حل كل هذه القضايا بشفافية".
هذا وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وقف جميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية ودعا إلى انتخابات رئاسة وبرلمانية جديدة، وتبعه البرلمان الليبي بالدعوة إلى إعلان سرت مقرا لمجلس رئاسي جديد.
وتعليقا على البيانين، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية".
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