وزير المخابرات الإسرائيلية يحسم الجدل بشأن موافقة بلاده على صفقة "إف 35" الأمريكية للإمارات

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وقال كوهين في مقابلة مع القناة العبرية الـ"20"، مساء اليوم الجمعة، إننا نعارض أي تفوق نوعي لأي دولة في المنطقة، ونرفض بيع مقاتلات "إف 35" الأمريكية للإمارات، على خلفية اتفاق السلام بين بلاده والإمارات.

وذكر كوهين في الحوار أنه سبق لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أن نفى موافقة إسرائيل على إتمام هذه الصفقة بين الإمارات وأمريكا، وأنه هو نفسه يعارض تلك الصفقة، مؤكدا أنه لا يوجد أحد في بلاده يقبل بإتمام مثل هذه الصفقات النوعية.

وأفاد إيلي كوهين بأن اتفاق السلام الإسرائيلي مع الإمارات، والذي تم برعاية أمريكية، لا يشمل أي سلاح، قائلا:

"ليس هناك أي بند خفي أو تفاق ضمني بهذا الشأن، وإنما معارضة إسرائيلية لبيع أي سلاح ينتهك تفوقنا النوعي في المنطقة".

وفي السياق نفسه، نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأربعاء الماضي، بيانا مفصلا أكد فيه، أن "اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يشمل بيعها مقاتلات إف 35 أمريكية، ولا يتضمن أي صفقات عسكرية معها".

وقال البيان إن "اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين إسرائيل والإمارات لا تتضمن أي موافقة من جانب إسرائيل على أي صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات. لقد أكدت الولايات المتحدة لإسرائيل التزامها بالحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل"، وذلك حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت الأبيض، قولها إن "كل شيء في الصفقة علني، ولا توجد ملحقات سرية لها حول مبيعات الأسلحة".

وكان السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، قال إن "أي صفقة بيع مستقبلية للأسلحة المتقدمة للإمارات بما في ذلك مقاتلات "إف 35" ستكون مشروطة بضمان التفوق العسكري لإسرائيل، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الإمارات مهتمة بشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة ومستعدة لدفع "مبالغ ضخمة" مقابلها.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد زعمت أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات يحتوي على بند سري، بحيث يتم تزويد أبو ظبي بمقاتلات أمريكية من طراز "F-35" وطائرات إسرائيلية متطورة دون طيار.

​وكان ترامب، أعلن في الثالث عشر من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".